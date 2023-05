Nouvelle action de grève au Delhaize de Braine-l’alleud

Partout dans le pays, les travailleurs de l’entreprise appellent notamment à boycotter les Delhaize, et à ne plus s’y rendre pour faire leurs courses. La grève de ce 26 mai à Braine-l’Alleud visait à sensibiliser les clients qui se rendaient au magasin. « Puisque la justice nous interdit d’exercer notre droit de grève comme on l’entend, c’est un peu la seule manière qu’on a pour se faire entendre et de rester visible », indique Nico, syndicaliste au Delhaize de Braine-l’Alleud. Les employés étaient postés devant le magasin, mais ce dernier était malgré tout ouvert. « On est resté devant le magasin pour conscientiser les clients sur notre situation, tout en leur laissant le choix de rentrer ou non », explique Chanel, une employée.

Soutenir le commerce

« On voit que la situation de Delhaize est un modèle qui touche de plus en plus de monde, surtout dans le commerce », ajoute Nico. « Donc ces actions, on les fait pour nous mais aussi et surtout pour les jeunes ». Même si les conditions de travail ne changeront pas tout de suite, pour les employés, c’est important de mener des actions maintenant, afin de montrer leur mécontentement mais également de conserver de la visibilité, pour sensibiliser clients et politiciens sur la problématique « qui touche Delhaize et le secteur du commerce de manière plus large ».