Le Brabant wallon fait des économies d’énergie grâce à un optimiseur

La facture énergétique du Brabant wallon devrait s’élever à plus ou moins 6 millions d’euros en 2023. En 2022, on avoisinait les 2,4 millions d’euros. Pour réduire ses consommations énergétiques, il existe deux leviers d’action : le premier consiste à améliorer l’enveloppe des bâtiments et le second consiste à rendre nos installations techniques plus efficaces. La mise en place de système de production d’énergie décarbonée complète ces actions en diminuant les émissions de carbone. Le Brabant wallon a réalisé des investissements afin de remplacer des chaudières et des circuits de distribution obsolètes.

Appel à un optimiseur Mais ce n’est pas tout. Le Brabant wallon a aussi misé sur un optimiseur. C’est une société d’ingénieurs formés aux économies d’énergie qui cherchent à optimiser l’utilisation des systèmes de chauffage afin de réduire les consommations énergétiques. C’est un win-win, puisque l’optimiseur se rémunère sur l’économie d’énergie réalisée.

En 2020, le bureau Delpower a remporté un premier marché d’optimisation pour 2020-2024. La première phase du marché consistait à analyser la consommation énergétique des bâtiments provinciaux et à installer des GTC (gestions techniques centralisées) qui permettent de programmer et gérer à distance le chauffage des bâtiments. Ce suivi à distance permet, par exemple, d’adapter directement les consignes et plages horaires en fonction de l’occupation d’un bâtiment. Le chauffage est donc coupé lors d’une journée pédagogique dans une école, par exemple. De plus, le Brabant wallon bénéficie de conseils avisés concernant les futurs investissements à réaliser. Actuellement, quatre des 30 sites du Brabant wallon sont gérés par l’optimiseur. Il s’agit de Campus BW, l’IPES Wavre, l’IPET Nivelles et l’IMP Nivelles, ce qui représente 25.000 m2 sur 165.000 m2.

Pour toute la province « Avec un patrimoine tel que celui du Brabant wallon, avec des bâtiments qui pèsent principalement sur la facture énergétique et notre bilan carbone, l’enjeu est double. Il est à la fois économique et environnemental », exprime Tanguy Stuckens, Président du Collège provincial, « Il s’agit de prendre les meilleures décisions pour diminuer notre facture énergétique et être en ligne avec notre plan Colibri »