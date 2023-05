La Ville de Wavre a reçu le label Connectoo

Connectoo est une formation accessible à tous et principalement destinée à toute personne travaillant dans les administrations fédérales, régionales ou communales. Connectoo permet de se former à l’inclusion numérique et ainsi mieux prendre en compte cette thématique.

La poursuite de la numérisation est une certitude et la Ville de Wavre souhaite répondre aux besoins des citoyens dans ce domaine, les accompagner dans leurs démarches, identifier leurs difficultés, épingler les différents niveaux de maturité numérique et leur proposer un parcours d’accueil digital accessible.