« Après la magnifique fresque que vous avez pu découvrir sur le mur situé entre le musée Kéramis et le parking du Delhaize, l'artiste mondialement connu Leon Keer est de retour à La Louvière! », commente le bourgmestre de La Louvière sur Facebook, tout en demandant aux quidams s’ils ont pu reconnaître cet endroit sur la photo.

Secret de polichinelle, la fresque de plusieurs mètres de haut se situe en fin d’avenue de Wallonie, à la sortie de la ville, juste avant de prendre l’autoroute.

L’artiste phare du street art 3D «anamorphique», Léon Keer est donc de retour pour décorer la cité des Loups. La Louvière poursuit en effet sa mue en mode street art ! Entamée en 2021, elle a vu des artistes comme Isaac Cordal, Pso Man, Samuël Idmtal, Denis Meyers et d’autres embellir les murs de la ville et villages de fresques, sculptures, et autres œuvres.