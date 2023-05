Réouverture de la rue des Francs Arquebusiers à Visé ce vendredi après trois semaines de fermeture

Le vendredi 5 mai dernier vers 15h40, une canalisation d’eau se rompait rue des Francs Arquebusiers à Visé et provoquait une petite inondation dans la rue. Le tarmac s’est soulevé et la rue a été totalement fermée à la circulation. La CILE et Résa sont intervenus directement car la conduite d’eau se trouve à côté d’une conduite de gaz. Une fuite d’eau due à un «courant vagabond» qui a attaqué la fonte de la conduite.

Pose du tarmac. - G.J.