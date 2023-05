Terrible mésaventure au supermarché pour le petit Preston, 4 ans, le jour de son anniversaire, avant qu’une inconnue ne sauve sa journée: «Sa mère ne pouvait pas y croire»

Le jour de son quatrième anniversaire, Preston a reçu 15 £ (17 euros) pour s’acheter son cadeau d’anniversaire. Sa maman l’a alors emmené au supermarché pour acheter l’hélicoptère miniature qu’il avait choisi, rapporte Hull Live. Mais une fois au magasin, ce fut le drame.

Le petit garçon a tout simplement perdu son argent dans le magasin, le forçant à reposer son cadeau dans le rayon, en larmes. C’est alors qu’une inconnue est intervenue. « Une dame très gentille a demandé à mon fils ce qui n’allait pas », se souvient la maman. « Preston a dit que c’était son anniversaire et qu’il avait perdu ses sous pour son hélicoptère. La dame a alors sorti son sac à main et a passé à mon fils un billet de 20 £ et a dit : ‘Va chercher ton hélicoptère’. »