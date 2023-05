Elizabeth, Olivia, Noah, Charlotte…: Zoe, 44 ans, est la maman de 12 enfants, «non, ce n’est pas irresponsable d’en avoir autant»

Zoe est la fière maman d’Elizabeth, 18 ans, Olivia, 16 ans, les jumeaux Isabelle et Charlotte, 15 ans, Noah, 13 ans, Evangeline, 11 ans, Tobias, 10 ans, les jumeaux Leah et Erin, sept ans, Agnes, cinq ans, Joseph, quatre ans et Florence, un an.

Sur son compte Instagram, Zoe a pris l’habitude de partager son quotidien avec ses douze enfants, ce qui suscite parfois des commentaires haineux. Certains internautes les ont accusé d’être « irresponsables » et même d’avoir « affamé » leurs enfants. « Nous leur fournissons financièrement, mentalement, physiquement… tout ce dont ils ont besoin », s’est-elle défendue dans les colonnes du Sun. « Pour nous, non ce n’est pas irresponsable d’en avoir autant. »