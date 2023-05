Après l’alcoolisme et la dépression, Lucas Pouille renaît à Roland-Garros

Le tennis est arrivé un peu par hasard dans la vie de Pouille « Une salle s’est ouverte à 300 mètres de chez nous et j’ai tout de suite accroché ». Pour marcher dans les pas de sa mère et de ses frères, il tient sa première raquette à 7 ans dans le club de sa petite ville natale de Loon-Plage, dans le Nord-Pas-de-Calais. Très doué, il intègre vite les structures de formation de la Fédération Française de Tennis. Champion de France dans la catégorie 13/14 ans, Pouille endosse le costume de grand espoir du tennis français à son arrivée sur le circuit professionnel en 2012 alors qu’il n’a que 18 ans.

Un court 14 en ébullition, une ovation et des larmes de joie, non, Lucas Pouille n’a pas gagné Roland-Garros ce jeudi mais cette victoire prend les airs d’une véritable renaissance pour le Français. Il s’est imposé, face à l’Autrichien Jurij Rodiodov (1-6 7-5 6-0) et s’est qualifié pour le tableau final de son premier Grand Chelem depuis 1 an. Il faut dire que le Nordiste revient de très loin. Ancien numéro 10 mondial, redescendu 670e au classement, il est passé à deux doigts de quitter définitivement le monde de la petite balle jaune.

Fort de sa puissance et de sa volonté de prendre l’avantage très tôt dans les échanges, le joueur est talentueux. Mais ce qui lui promet un avenir radieux, c’est sa force de caractère et son intelligence « Il est intelligent, j’ai le sentiment qu’il ne fait pas deux fois la même erreur », déclarait son entraîneur de l’époque, Emmanuel Planque. Après s’être fait un nom sur le circuit Future (4 titres), il faut attendre la fin 2014 pour qu’il se révèle au grand public. Il atteint le 8e de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy où il est défait par son idole de toujours, Roger Federer.

Mais c’est deux ans plus tard qu’il explose vraiment. À 22 ans, seulement, il impressionne en atteignant le quart de finale de Wimbledon avant de réaliser l’exploit de sortir le grand Rafael Nadal en 8e de l’US Open. Il remporte quelques mois plus tard son premier titre ATP, l’Open de Moselle de Metz et rentre dans le Top 15. Une première victoire majeure qui en appelle d’autres avec ses 4 tournois remportés en 2017. Il s’impose à Budapest, sur le gazon de Stuttgart, en coupe Davis face à la Belgique et à l’ATP 500 de Vienne.

Début 2018, à nouveau victorieux à Marseille, Pouille pointe à la 10e place du classement mondial. Révélé comme l’un des meilleurs joueurs de fond de court, affûté physiquement et mentalement, il est au sommet de son art. La France, qui attend un vainqueur de Grand Chelem depuis Yannick Noah en 1983, se met à rêver de l’avoir enfin trouvé. Le numéro 1 français à l’époque se montre lui-même ambitieux « Mon objectif est de gagner un Grand Chelem. Je suis convaincu que je peux y arriver. Je ferai tout le nécessaire ». Il passe d’ailleurs très peu loin du but en s’inclinant en demi-finale de l’Open d’Australie en 2019 face à Novak Djokovic.

Une blessure et une dépression nerveuse

Mais une grosse blessure au coude droit, en septembre 2019, va venir couper le Nordiste dans son élan. Le début d’un très long calvaire pour le natif de Grande-Synthe. Entre rechutes et opération en juillet, son coude le contraint à une saison 2020 quasiment vierge de compétitions. Mais, il n’arrive jamais vraiment à revenir. Par la suite, c’est tout le corps du grand ami de David Goffin qui va craquer. Il enchaîne les pépins physiques au dos, aux abdos, aux cotes, à l’épaule, aux cervicales…

« C’était un bison, l’un des seuls, avec des légendes du tennis, à pouvoir se vanter d’avoir battu Nadal en cinq sets, mais son corps l’a lâché », regrette son ami et entraîneur actuel Enzo Py.

Après son corps, c’est la tête qui lâche. Ces blessures à répétition pendant presque 2 ans et demi affectent le moral de l’ancien numéro 10 « J’en suis découragé : je fais des efforts, je me mets minable à l’entraînement pendant des semaines pour qu’au moment où je suis prêt, ça pète. Je me retrouve à l’hôpital de Nice pendant quinze jours à faire du caisson hyperbare pour m’aider à guérir plus vite. Je suis entouré de gens malades, mourants, des cancers en phase terminale. Ça me foutait le cafard », explique-t-il. À chaque fois qu’il tentait de revenir, il se refaisait mal. Une nouvelle blessure à l’entraînement en avril 2022, alors que le joueur est sorti du top 100 depuis presque 1 an, le plonge dans une véritable dépression « Je me dis : « Si je me fracture une côte sur un coup droit, je ne suis plus fait pour ça. » À partir de là, j’ai commencé à voir tout en noir. »

Une descente aux enfers qui s’intensifie entre insomnies et alcoolisme « J’ai commencé à entrer dans une dépression. Cela m’a amené à dormir une heure par nuit et à boire seul. Je m’enfonçais dans un truc glauque, je rentrais dans ma chambre d’hôtel et je regardais le plafond. Je pleurais après chaque défaite », confie l’intéressé. Sa passion pour le tennis ne le rendait plus du tout heureux « C’était un mec meurtri. Le tennis le rendait triste, c’était même la chose qui le rendait le plus triste au monde. », raconte son entraîneur de l’année dernière, Thierry Ascione. Le Loonois a donc décidé de dire stop « Pour ma santé mentale, il fallait arrêter. Sinon j’aurais fini à Sainte-Anne chez les fous ». En juin 2022, le Nordiste met la raquette au placard.

Un break nécessaire et un retour sur le circuit Challenger

Se retirer du tennis a fait énormément de bien à l’ancien espoir « C’était vacances, les copains, la famille. Du golf, du surf, profiter de mes parents, de mes frères, de ma fille, de ma femme. M’intéresser à d’autres choses. Sortir de tout ça, ne plus parler de tennis, ça m’a fait beaucoup de bien à la tête ». Avec son entraîneur de l’époque, il travaillait déjà à sa reconversion loin du tennis. « Rien ne me manque. Le tennis, je crois que je n’ai plus envie », disait-il à ses proches.

C’était sans compter sur Pierre-Hugues Herbert. Son ami de toujours lui propose de retaper dans la balle avant le Masters de Paris-Bercy auquel Pouille se rendait en tant que spectateur « Pour la première fois depuis un bon moment, je prends beaucoup de plaisir. Je ne m’entraîne pas, je joue au tennis ». À ce plaisir retrouvé raquette en main, s’ajoute la perspective des Jeux Olympiques. L’ancien vainqueur de la coupe Davis décide de reprendre sa carrière avec une participation aux JO 2024 à Paris comme objectif « C’est le seul événement auquel je n’ai pas participé. Faire les Jeux à Paris, c’est l’expérience d’une vie. J’ai envie d’essayer »

Le Français est donc revenu sur le circuit. Rétrogradé très loin dans le classement (670e actuellement), sa vie n’a plus grand-chose à voir avec celle qu’il menait lorsqu’il jouait dans la cour des meilleurs tennismen du monde. C’en est fini des sponsors et des gros chashprizes « De demie de Grand Chelem à premier tour de Challenger, il y a quelques zéros en moins », glisse-t-il. Il est devenu un joueur de Challengers parce que le retour au haut niveau passe forcément par là. Une réalité qu’il a finie par accepter même s’il a eu du mal « Passer de disputer les plus grands tournois du monde, demi-finale de Grand Chelem, deux quarts, gagner la Coupe Davis, des titres à se faire accrocher par le 300e mondial au premier tour d’un Challenger, je n’avais pas l’humilité nécessaire pour ça ».