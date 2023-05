Quatre jeunes autistes et quatre danseurs professionnels sur scène avec le spectacle «Si j’étais» à Mons

Et si la différence était une valeur ajoutée à l’expression artistique ? C’est le défi que la chorégraphe Pascale Cuggia a relevé avec succès. En faisant appel à de jeunes adultes autistes pour créer son spectacle « Si j’étais… », la chorégraphe prouve qu’il est possible, nécessaire même, d’intégrer la différence dans la société moderne.

L’époux de la chorégraphe est enseignant dans l’école « La Clairière » de Colfontaine et plus précisément dans les classes de « L’escale » qui rassemblent les jeunes autistes. Elle a donc été sensibilisée au monde de l’autisme et l’idée d’inclure des jeunes de « L’Escale » dans un spectacle a fait peu à peu son chemin.

Quatre jeunes autistes : Leeloo, Bob, Tom et Hugo (encadrés dans les coulisses par leurs instituteurs Cédric, Violaine et Isabelle) et quatre danseurs professionnels : Rowane Gaillet, Henri Culot, Marjorie Heuskin et Pascale Cuggia sont réunis sur scène pour un moment d’intense complicité.

Les danseurs prennent part à la création chorégraphique ce qui leur permet dès lors d’exprimer leur ressenti émotionnel. Un spectacle qui s’intitule « Si j’étais… » car chacun de nous a des qualités, des aspirations et la scène permet de laisser libre cours à l’imagination et donc de vivre ses rêves le temps d’une représentation.

Ce spectacle a déjà été présenté à Dour, à Jurbise et même dans le sud de la France.

C’est sous l’impulsion du Lions Club de Mons Colfontaine et tout particulièrement de son président Michel Méaux – qui a déjà vu le spectacle et en avait été profondément ému et touché – que, cette fois, la troupe aura l’occasion de se produire à Mons. Ce parrainage trouve sa raison d’être car le spectacle inclut des jeunes issus d’une école de Colfontaine dans une expérience unique et enrichissante pour chacun d’eux.

Renseignements pratiques

Vendredi 9 juin 2023 à 20 heures à l’auditorium Abel Dubois, esplanade Anne-Charlotte de Lorraine, 1 à Mons

PAF : 20 € – prévente : 18 € – moins de 12 ans : 12 €.