La Chine met en garde contre la participation du Japon au sommet de l’Otan qui pourrait «saper la paix et la stabilité»

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que l’avancée de l’OTAN vers l’est dans la région Asie-Pacifique « sape la paix et la stabilité régionales » et que les pays de la région « devraient être en état d’alerte maximale ».

Mme Mao a exhorté lors d’une conférence de presse à Pékin le Japon à « tirer les leçons de l’histoire et à s’engager en faveur d’un développement pacifique », en faisant référence à la seconde guerre sino-japonaise, un conflit militaire qui dura de 1937 à 1945, après l’invasion de la Chine par l’Empire japonais.

M. Kishida devrait participer au sommet des chefs d’État et de gouvernement des 31 pays membres de l’Alliance atlantique qui se tiendra les 11 et 12 juillet à Vilnius, la capitale lituanienne. L’Otan souhaite la présence des dirigeants de pays de la région Asie-Pacifique, comme le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.