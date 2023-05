Permis d’urbanisme délivré pour le réaménagement de la place Sainctelette à Bruxelles

Le secrétaire d'Etat bruxellois à l'Urbanisme Pascal Smet (Vooruit) et la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen) annoncent qu'urban.brussels octroie un permis d'urbanisme à Bruxelles Mobilité pour le réaménagement complet de la place Sainctelette et de ses environs. Les travaux débuteront à l'automne et dureront 3 ans. Ce projet s’inscrit dans la philosophie de la Région bruxelloise qui tend à rendre l’espace aux piétons et cyclistes et à améliorer la circulation des transports publics. Le projet redessine les bandes de circulation pour le trafic automobile et leur largeur. La priorité est de retenir la circulation hors des quartiers. La circulation entre le Quai du Commerce et le boulevard de Dixmude est simplifiée parce qu’il ne sera plus possible de tourner en direction de la place de l’Yser en venant du boulevard de Dixmude. Cette mesure permet l’aménagement d’un véritable arrêt de tram entre le parc Maximilien, la station de métro Yser et la promenade du boulevard de Dixmude.

De larges zones de promenade seront également aménagées. Des pistes cyclables séparées de couleur ocre sont prévues dans toute la zone ainsi que des passages piétons équipés de feux de signalisation synchronisés. Ces pistes cyclables sécurisées s’insèrent dans le réseau de pistes séparées tout le long de la Petite ceinture et dans la nouvelle liaison pour piétons et cyclistes sous le pont Sainctelette. Les deux projets disposent d’un permis d’urbanisme.

Point emblématique du projet, l’aménagement d’une « place-pont » là où il n’y avait jusqu’alors de place que pour les voitures. L’idée est de créer un espace partagé reliant les deux berges du canal au moyen de matériaux homogènes, d’un mobilier urbain moderne, avec un éclairage repensé et des arbres. Une différence de niveau minimale dans la zone permet de créer une impression de cohérence sur cette nouvelle place.

« Exploiter le potentiel énorme de Bruxelles est pour moi la raison pour laquelle je me suis lancé en politique dans cette ville. Actuellement, les piétons et les cyclistes se déplaçant sur la place Sainctelette ont envie d’y tourner le dos le plus vite possible. En même temps on sent le potentiel, on voit l'architecture inspirante, la perspective du canal et un nouveau musée d'art contemporain qui verra bientôt le jour. Transformer cette partie de la ville en un superbe espace bruxellois à taille humaine était mon objectif quand je me suis lancé dans ce grand projet en 2017 et je suis donc énormément heureux et fier que nous puissions maintenant commencer le réaménagement », déclare le secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme Pascal Smet.