Noces de diamant à Wasmes: les regards de Josette et Jean se sont croisés en dansant le rock’n’roll

Des regards insistants !

C’est au dancing le Windsor à Dour que leurs regards se sont croisés. De simples regards sont devenus insistants… « Vous savez Monsieur, nous confie Josette, mon Jean dansait très bien le rock’n’roll… et moi aussi ! ». Très vite le couple va être complice et après de longues fiançailles, le duo va s’officialiser en se mariant à Wasmes le 1er juin 1963.