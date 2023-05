Les «Sam’Dynamic» à Mouscron: des activités chaque samedi de l’été en centre-ville

Cet été, plusieurs petits événements auront lieu les samedis au coeur du centre-ville. Concerts, bourses, clowns, jeux anciens, animations pour les enfants,...seront proposés à différents moments. « Il y a une volonté d’animer la Grand-Place. On essaie d’animer le samedi pour donner envie aux gens d’y faire leurs courses. On veut que les gens passent une belle journée au coeur du centre-ville la plupart des samedis de l’été. Ce jour a été choisi pour faire profiter les commerçants qui sont ouverts ce jour-là. Les gens qui se baladent pourront profiter de ces animations », explique Laurent Harduin, échevin des Festivités. Le tout organisé par la Gestion Centre-Ville, « en concertation avec les commerçants », insiste l’échevin.

On retrouvera notamment des moments « Jazz In The City ». Les samedis 3 et 24 juin, 1er juillet, 5 août, 2 et 9 septembre, des groupes de jazz intinérants se produiront sur la Grand-Place. « Ils joueront près des terrasses, mais aussi dans la Petite rue près des commerçants », précise Laurent Harduin, échevin des Festivités. Pour l’occasion, c’est donc le jazz qui est mis en avant. « C’est une petite thématique que l’on a choisi, tout en sachant qu’il y a pleins de styles de jazz différents », conclut Laurent Harduin.