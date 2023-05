Le rallye des ancêtres autos et motos est de retour à Mons: les inscriptions sont ouvertes

Déjà organisée en 1946, 1947, 1948 et 1952, l’Étoile du Hainaut était une course de régularité sur route, pour autos et motos. Les meilleurs spécialistes de l’époque figurent au palmarès de cette épreuve d’endurance !

Depuis 2016, l’Étoile du Hainaut revit sous la forme d’une balade touristique en allure libre, réservée cette année aux autos et motos fabriquées jusqu’à 1993.