«On leur a proposé»: pourquoi Jessica et Alexandre n’ont pas souhaité participer à «Vu à la télé» sur RTL tvi?

Certains téléspectateurs se sont demandé pourquoi Jessica et Alexandre, en couple depuis leur participation à « Mariés au premier regard », n’étaient pas de la partie. « On leur a proposé. On propose toujours à plusieurs couples en fonction de qui est ensemble à l’issue de la saison. Jessica et Alexandre avaient besoin de se retrouver à deux, de ne plus trop être affichés télévisuellement », nous explique Marie Joris. « On a sauté sur l’occasion qu’un nouveau couple se soit révélé. »