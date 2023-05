«C’était sympa»: Pierre et Delphine reviendront-ils dans la prochaine saison de «Vu à la télé» sur RTL tvi? Ce dimanche soir, c’est déjà le dernier épisode de cette saison de « Vu à la télé » sur RTL tvi. Facebook RTL tvi

Par Xavier Verheyden

Pourquoi avoir voulu participer à « Vu à la télé » ? Delphine : On est venus vers nous, on ne s’y attendait pas du tout. On s’est dit pourquoi ne pas vivre une expérience tous les deux.

Pierre : C’est ça, c’était vraiment pour qu’on vive une expérience à deux. C’était l’occasion, ça nous fait des chouettes souvenirs.

Delphine : On a lu les deux, mais le gros pourcentage, c’est super sympa. On a beaucoup d’encouragements et de félicitations. Il y a quelques commentaires négatifs mais on n’y prête pas attention. Pierre : Je dirais qu’il y a 80 % à 90 % de commentaires positifs. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde… Lire aussi Pierre et Delphine («Mariés au premier regard») comptent-ils se remarier? «Je reste ouverte…» Même si la tradition veut que les couples de « Mariés au premier regard » ne fassent qu’une seule saison de « Vu à la télé », seriez-vous partant pour revenir dans l’émission ? Pierre : A voir avec Delphine mais sincèrement, je ne pense pas. On l’a fait, c’était gentil de nous le proposer, c’était sympa.