Charlotte, 15 ans, a souscrit un abonnement chez Basic-Fit et veut maintenant le résilier, mais tout ne se passe pas comme prévu: «Il n’est possible d’arrêter l’abonnement que dans dix mois»

Charlotte a souscrit un abonnement de trente mois chez Basic-Fit pour 29,9 euros par mois. Se rendant compte qu’elle ne pouvait pas s’y rendre autant qu’elle l’aurait souhaité à cause de l’école, elle a voulu le résilier. « Selon Basic-Fit, il n’est possible d’arrêter l’abonnement qu’en février. Elle doit donc payer pour dix mois supplémentaires », se plaint sa mère An Put, auprès de nos confrères de HBvL. Elle se demande à présent quelle est la légalité d’un contrat conclu avec une jeune de moins de 16 ans.

Interrogé par nos confrères, le SPF Economie confirme que Charlotte est bien liée à Basic-Fit par le contrat qu’elle a conclu. « La jurisprudence considère que les parents sont responsables des engagements pris par les enfants mineurs dont ils ont la charge », indique-t-il, bien qu’il y ait des exceptions.