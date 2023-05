Odeurs nauséabondes, saleté, mouches sur la nourriture…: les vacances en Espagne virent au cauchemar pour cette famille, «TUI nous a promis de nous changer d’hôtel, mais il ne s’est rien passé»

Shauni a reçu en cadeau un voyage d’une semaine à Tossa De Mar, en Espagne et avait hâte de se détendre au soleil avec sa famille. Mais une fois arrivée à l’hôtel, elle a rapidement déchanté.

de videos

Chambre sale, insectes, odeur d’eaux usées… L’installation dans sa chambre n’a pas été une partie de plaisir. Néanmoins, le cauchemar ne s’est pas arrêté là. Pour entrer dans le restaurant-buffet, Shauni a dû attendre plus d’une heure et, une fois à table, elle a découvert avec dégoût que la nourriture était couverte de mouches et d’oeufs de mouches.