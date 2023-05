Son voisin se plaint du bruit de sa tondeuse à gazon, il fait maintenant l’objet d’une enquête: «Lorsqu’on reçoit des plaintes concernant le bruit, nous avons l’obligation légale d’enquêter»

Alors que des voisins se sont plaints du bruit de sa tondeuse à gazon, Malcolm fait maintenant l’objet d’une enquête, rapporte le Sun. S’il affirme que la seule fois où il a tondu la pelouse récemment était « un dimanche il y a quelques semaines », il doit désormais s’attendre à la visite d’agents environnementaux qui évalueront le bruit de sa tondeuse. Si cette dernière dépasse 70 décibels, elle sera alors considérée comme dérangeant.

Les habitants ne se sont d’ailleurs pas arrêtés là et sont également plaints du stockage de clôtures et de palettes sur le terrain à côté de sa maison. Selon M. Starr, les clôtures et palettes se trouvent là à la suite de travaux de construction de sa maison.