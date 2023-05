Brocante géante sur le parking des Grands Prés à Mons: c’est ce dimanche!

La brocante se déroulera ce dimanche, entre 6h du matin et 15h. Près de 500 exposants pourront s’y installer pendant toute la durée de l’événement. Et plus de 600 places de parking seront à la disposition du public. Les organisateurs comptent bien en faire un événement annuel.

La première brocante sur le parking des Grands Prés! - D.R.