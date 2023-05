Forcée d’abandonner sa chienne à Verviers, Prisca implore ses nouveaux maîtres de lui laisser la voir une dernière fois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bien plus qu’un animal de compagnie, Erya était pour Prisca une amie qui lui changeait les idées quand elle n’en pouvait plus de toute la violence qui inondait son foyer. Si la Verviétoise a pu s’échapper de cet environnement avec sa maman, elles n’ont pas pu prendre leurs animaux avec elle. Un énorme regret pour Prisca. Aujourd’hui Erya a été adoptée par une nouvelle famille et le seul souhait de sa précédente propriétaire c’est de pouvoir la voir une dernière fois pour s’excuser.