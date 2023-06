Le Camping des Flots bleus renaît de ses cendres Le site où ont été tournés les trois films avec Franck Dubosc a bien failli disparaître en 2022 suite à un incendie. Photonews

Par Frédéric Seront

Et une redif de plus, une! L’époque où la case du jeudi était réservée aux grandes premières télévisées est révolue, et la chaîne privée nous sort davantage du réchauffé que de l’inédit depuis plusieurs mois. Place donc à «Camping 3», sorti en salle en 2016. S’il n’y a pas grand-chose à raconter sur la saga cinématographique qui n’ait déjà été dit, un livre, «Bienvenue au Camping des Flots bleus» est sorti en avril, retraçant l’histoire du véritable camping qui a accueilli le tournage des trois films. Il s’agit du Camping de la Dune, qui se trouve dans le bassin d’Arcachon, sur la côte atlantique, au pied de la plus haute dune d’Europe: la Grande dune du Pilat. Il a été fondé en 1966 et, suite au succès du premier film, avait rajouté à son nom le titre de Camping des Flots bleus, pour surfer sur le succès phénoménal du long métrage et de la horde de nouveaux touristes désireux de poser leur tente à l’endroit où Patrick Chirac a campé. Et pourtant, ce lieu devenu mythique grâce au cinéma a bien failli disparaître en 2022, complètement ravagé par un incendie qui a engendré pas moins de 8 millions d’euros de dégâts. Au milieu d’un amas de tôles et d’arbres calcinés, seules la réception, la supérette et la scène de bal des Flots bleus ont échappé aux flammes.

Le réalisateur de la trilogie, Fabien Onteniente, qui se trouvait dans la région au moment du sinistre, avait livré son témoignage sur la catastrophe à laquelle il a assisté impuissant: «On voyait ces épaisses fumées noires, évidemment on priait pour que notre camping ne soit pas touché mais hier soir, j’ai vu le vent tourner. Je suis catastrophé par ce drame.» Franck Dubosc avait aussi réagi sur Twitter et Instagram, en publiant une photo de son mythique personnage accompagnée de la légende: «Aujourd’hui Patrick pleure…» Et d’ajouter: «On le reconstruira, notre camping!»

Mais, tel un phénix, le Camping des Flots bleus a pu renaître de ses cendres et a rouvert partiellement ses portes en avril. Trente-deux tentes lodges et six mobile homes ont été remis à neuf. «On reconstruit à l’identique. On a refait les réseaux électriques, d’eau et d’assainissement car 80% des tuyaux avaient brûlé», explique le gérant, Franck Couderc, qui en a profité pour faire un camping plus écolo avec l’installation de panneaux photovoltaïques ou la récupération des eaux de pluie. Une réouverture un peu précipitée, à seulement 50% des capacités, mais que le gérant assume: «On a vécu un traumatisme et aujourd’hui, on a besoin de tourner la page.» C’est aussi cette catastrophe qui lui a donné envie d’écrire le livre sur l’histoire du camping, dont la préface est signée par Franck Dubosc en personne.

Un quatrième film Quant à savoir si un quatrième film sera tourné, Dubosc ne l’envisage pas dans l’immédiat, mais il ne ferme pas la porte non plus. «Un scénario solide et une volonté farouche peuvent faire basculer toutes les certitudes», confie-t-il. Mais il faudra faire avec son âge (il aura 60 ans en novembre) et faire son deuil de Mylène Demongeot et Claude Brasseur, tous deux décédés depuis le troisième film.