«Rambo»: encore une suite 40 ans après?

On a du mal à le croire, mais c’est en 1982 déjà que le premier « Rambo » est sorti en salle. Quatre décennies plus tard, le héros reste le symbole d’un guerrier belliqueux, incarnation d’une certaine Amérique. Une image assez trompeuse, héritée surtout des deuxième et troisième films, où Stallone nous refaisait sa guerre du Viêt-nam à lui tout seul (dans le 2), lavant ainsi l’affront d’une des défaites les plus cuisantes des États-Unis, avant d’aider (dans le 3) les moudjahidines afghans à combattre les Russes.

Mais le premier film n’affichait pas du tout cette image. Au contraire, on y abordait surtout de quelle façon les Américains avaient laissé à l’abandon les vétérans du Viêt-nam, une guerre sale qu’ils préféraient oublier.