Avec une équipe rajeunie, les Red Lions battent 2-1 l’Inde pour leur reprise en Pro League

Cette première étape londonienne de la compétition mondiale constituait un bon test pour les protégés de Michel van den Heuvel, 4 mois après la finale de Coupe du monde perdue face à l’Allemagne. Un premier rendez-vous pour un groupe rajeuni, pour l’occasion, en l’absence de plusieurs cadres laissés au repos ou pour cause de playoffs en Allemagne ou aux Pays-Bas, à seulement 3 mois du Championnat d’Europe de Mönchengladbach. Le duel face à l’Inde constituait donc une belle opportunité pour certains, de reprendre leurs marques et, pour d’autres, de démontrer leurs ambitions dans le noyau à l’entame de cette préparation pour l’Euro. La Belgique prenait le match en main mais ce sont bien leurs adversaires qui frappaient les premiers et Loic Van Doren devait se déployer pour éviter le premier but. Un premier quart d’heure assez équilibré qui s’achevait avec un premier penalty pour les Lions qui n’atteignait pas sa cible. Mais à la 18ème minute, sur une suite de penalty, Thibeau Stockbroekx ouvrait finalement la marque et lançait son équipe. Un but qui décomplexait les Belges qui se montraient, enfin, plus entreprenants. Pourtant, ce sont bien les Indiens qui égalisaient à la 25e minute sur un rebond de penalty converti par Mandeep Singh (1-1).

En seconde période, la partie restait plaisante et les 2 équipes obtenaient, chacune, de belles possibilités. Les Lions se montraient dangereux à plusieurs reprises sur penalty mais ils ne parvenaient pas à trouver la parade face au bloc défensif bien en place. Une conséquence, très certainement, d’un briefing pointu de Craig Fulton, l’ancien T2 de notre équipe nationale, qui occupe, à présent, le poste de sélectionneur indien. A 3 minute du coup de sifflet final, Tanguy Cosyns héritait encore d’une belle possibilité mais sa tentative était déviée par le gardien adverse. Et c’est finalement à 73 secondes du coup de sifflet final, sur un rebond de penalty, que Nelson Onana inscrivait déjà son 3e but sous le maillot national (en 6 sélections). Une courte victoire (2-1) mais une juste récompense pour la débauche d’énergie déployée pour ce retour à la Pro League.

Travailler les connexions et la gestion du match Pour John-John Dohmen (442 sélections), le bilan de ce retour était plus que positif. « Tout le monde avait à cœur de réaliser un gros match, aussi bien les jeunes que les plus anciens. Nous sommes parvenus à proposer un bloc solide avec et sans la balle alors que c’est la première fois que bous évoluions tous ensemble. On savait évidemment que les nouveaux venus se débrouillaient très bien. On le voit chaque semaine aux entrainements. Nous avons 100 % confiance en eux. Ils répondent présent sur le terrain et ils écoutent patiemment les conseils des plus anciens. Ils restent évidemment des choses à travailler comme les connexions ou la gestion du match. Nous avons eu 2 ou 3 moments où nous n’avons pris les bonnes décisions. Ce sont encore des détails à régler mais ils ont déjà tous franchi de grands pas en avant depuis qu’ils sont à nos côtés. »