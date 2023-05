La Sainte-Rolende de Gerpinnes, c’est ce week-end: voilà le programme, pour ne rien manquer!

Le samedi 27 mai, dès 13h30 on célèbre les 150 ans du drapeau de la compagnie des Flaches à la maison de village puis suivre avec la remise de médailles et le dépôt du drapeau et clôturer avec une soirée.

Le dimanche, deux messes militaires sont prévues. L’une à Tarcienne et l’autre à Joncret, à 10h30 toutes les deux. Les médailles et décharges des différentes compagnies auront ensuite lieu à partir de 11 heures jusqu’à 20 heures.

Le mardi, Villers rejoint les huit autres compagnies pour rendre hommages aux autorités à Gerpinnes-Centre.

Circulation

Les mesures de sécurité on été mises en place l’an dernier suite au drame de Strépy-Bracquenies. Le centre de Gerpinnes sera fermé le lundi dès 15h. Les groupes de marcheurs doivent toujours être accompagnés d’un véhicule et des barrières de sécurité et des barrages seront mis en place.

Comme chaque année, la Commune a utilisé les parkings mis à disposition et les bus. Une nouvelle zone, aux Flaches est prévue à cet effet et complétera l’offre de parkings déjà existante. Il sera cette année encore possible de garer les vélos dans la cour de la maison communale de Gerpinnes.