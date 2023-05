Moitié pizzeria, moitié Kebab: c’est le nouveau concept que propose ce duo père et fils sur Écaussinnes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi 24 mai a marqué l’ouverture d’un nouvel établissement situé au numéro 2 de la Rue Émile Vandervelde, à Marche-Lez-Ecaussinnes. Son concept ? Une partie pizzeria, une partie kebab et spécialités turques. Deux enseignes, Best Kebab et Pizzeria Alla Vita, en une.