Aldi ouvre un outlet temporaire à Braine-le-Comte

À partir du mardi 30 mai, Aldi ouvrira un espace outlet temporaire à l’arrière de son magasin à Braine-le-Comte, Chaussée de Bruxelles. Dans cette partie outlet qui se situera dans la réserve, les clients trouveront des offres intéressantes à prix fortement réduits.

Les clients peuvent accéder à la partie outlet en passant par l’entrée habituelle du magasin qui restera ouvert pour les courses quotidiennes. L’espace outlet proposera régulièrement une nouvelle sélection de tous types d’offres non alimentaires du dépliant avec de fortes réductions. Les premiers jours, les clients y retrouveront, par exemple, des bacs à plantes, des grille-pain rétro, des oreillers et des serviettes de bain... La partie outlet sera ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 19h, conformément aux horaires d’ouverture du magasin et fermera ses portes le 1er juillet, ou jusqu’à épuisement des stocks.