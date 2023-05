De Mouscron à Hérinnes, où réside sa sœur Nathalie, des réactions de joie suite à la libération d’Olivier Vandecasteele

Au moment de voter la motion de soutien à Olivier Vandecasteele ou de hisser une bannière à son effigie, l’émotion et la détermination étaient d’autant plus grandes à Pecq que Nathalie, la sœur du travailleur humanitaire, habite à Hérinnes. Elle était d’ailleurs venue déposer personnellement des flyers auprès de l’administration communale.

« Je ne dis pas que nous avons, seuls, pesé dans la balance de sa libération, mais on a monté notre solidarité. Je n’aime pas les injustices, et j’aurais moi-même bien aimé travailler dans l’humanitaire. J’ai découvert par hasard que sa sœur habitait en face de la pharmacie à Hérinnes. J’étais présent lors de la manif à Tournai. Et là je suis forcément ravi d’apprendre sa libération. »

« Je n’ai aucun lien avec la famille Vandecasteele, à part le fait que c’est quelqu’un de notre région. Assistante sociale de formation, je suis naturellement intéressée par cette cause. Je suis admirative de ces humanitaires qui apportent encore leur aide aux populations opprimées malgré le contexte géopolitique actuel. J’ai été interpellée par le temps que notre gouvernement a mis pour prendre les choses en main. Je reste mitigée quant aux conditions de sa libération qui n’a pu se faire que par un échange avec un terroriste iranien… Mais je suis surtout soulagée pour lui et sa famille, et je lui souhaite un bon retour et bon rétablissement chez nous. »