Disparition d’Eya, 10 ans, en France: la fillette retrouvée au Danemark, le père et son complice interpellés

Un peu plus tôt, le magistrat avait annoncé en fin d’après-midi que la fillette avait été retrouvée au Danemark avec son père et le complice de ce dernier.

« La maman d’Eya a pu joindre sa fille par téléphone via le consulat danois. La jeune fille va aussi bien que possible après de tels événements », a indiqué dans un communiqué vendredi soir le procureur de Grenoble Eric Vaillant.

L’ambassade de France à Copenhague a déclaré être « en contact avec la police et les autorités danoises ainsi qu’avec la mère d’Eya pour procéder à son repatriement en France le plus rapidement possible ».