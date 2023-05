Nos coups de cœur du week-end: le Belgian beer festival, les portes ouvertes de la caserne de Herve, le festival Chic Chac…

L’entrée est gratuite et de nombreuses activités sont prévues : bandas, DJ set, concerts et foodtruck.

2. Le festival Chic Chac

Le Centre culturel de Verviers et le comptoir des Ressources créatives lancent la première édition du Festival Chic Chac, un festival d’arts de la rue. L’événement se tiendra le lundi 29 mai au parc Fabiola à Verviers, de 13 h 30 à 20 h 30.

Le centre culturel de Verviers et le comptoir des ressources créatives lancent le Chic Chac Festival pour faire la part belle aux arts de rue - L.D.S

Au programme : 9 artistes se partageront la scène tout au long de la journée. L’entrée est gratuite mais un chapeau sera cependant prévu à la fin des représentations.

3. La visite de la caserne

Venez découvrir la toute nouvelle caserne des pompiers de Herve à l’occasion de la journée porte ouverte qui se tiendra ce dimanche 28 mai à partir de 11h du matin.

La nouvelle caserne des pompiers a déjà été inaugurée en grande pompe - M.L

En plus de la visite vous aurez l’occasion d’assister à diverses activités : exposition de véhicule, démonstrations des pompiers, tour en camion, château gonflable pour les enfants… L’entrée est gratuite et il y aura divers stands de restauration sur place. Il est également possible de réserver une assiette barbecue à 12 €50 pour le repas du soir. Les réservations se font via l’adresse mail amicale.plateau@zone-vhp.be

4. Les Dolympiades musicales

Les fans de musiques ont rendez-vous aux Dolympiades qui ont d’ores et déjà commencé et vont se poursuivre jusqu’au dimanche soir à Limbourg. Plusieurs artistes se partageront l’affiche et notamment Lipstick Joue Balavoine (Balavoine), C.Calo (Calogero), The Sneakers (Depeche Mode) et bien d’autres…

Cette année les Dolympiades auront lieu dans un chapiteau - N.L

Les achats de préventes se font sur le site officiel au prix de 15 € la journée. L’entrée est gratuite pour les moins de 10 ans.

5. La Voie-X est libre

Le Centre culturel et les partenaires associatifs de Stavelot et Trois-Ponts vous invitent ce dimanche 28 mai à « La Voie-X est libre », une journée festive entre amis ou en famille qui aura lieu au départ de l’ancienne gare de Stavelot (Avenue André Grégoire).