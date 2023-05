Un policier américain suspendu après avoir tiré sur un garçon de onze ans: «Grièvement blessé, il a été hospitalisé»

« Un résident mineur, grièvement blessé, a dû être hospitalisé », et une enquête a été ouverte, a précisé son porte-parole Bailey Martin.

Des agents d’Indianola, dans le Mississippi, avaient été appelés samedi dernier vers 06H00 du matin « pour répondre à un problème domestique », et l’un d’eux a ouvert le feu lors de l’intervention, a déclaré la police de l’État dans un communiqué transmis vendredi à l’AFP.

Aderrien Murry a été hospitalisé « en soins intensifs à cause d’un affaissement pulmonaire, de lacérations au foie et de côtes cassées » mais a pu rentrer chez lui après quelques jours, a précisé sur Twitter l’avocat de la famille, Carlos Moore.

« Aucun enfant ne devrait jamais subir une telle violence de la part de ceux qui prêtent serment de protéger et servir », a ajouté Me Moore, en réclamant « une enquête complète et transparente ».