Les familles de Margaux et Romain, tués tragiquement au Rallye du Condroz, vont courir les 20 km de Bruxelles: «Pour rendre hommage à nos anges»

Margaux et Romain étaient amoureux, unis, un superbe jeune couple. Mais le destin en a décidé autrement. Le dimanche 6 novembre 2022, lors du rallye du Condroz, dans la spéciale de Moha, Romain, 18 ans de Huy et sa petite amie Margaux, 16 ans de Lens-Saint-Remy (Hannut) étaient mortellement fauchés par une voiture de course qui a fait une sortie de route. Le drame pour deux familles.