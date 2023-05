Un service IPTV qui desservait plus d’un million d’utilisateurs dans toute l’Europe démantelé: vous êtes peut-être impacté!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette semaine encore, la police néerlandaise et Europol ont démantelé un important réseau IPTV qui desservait plus d’un million d’utilisateurs dans toute l’Europe. Plusieurs suspects ont été arrêtés et risquent de la prison et une importante amende.

de videos

Un coup de filet qui rappelle que le système IPTV, même si de plus en plus de Belges y succombent, reste illégal. Celui-ci permet d’avoir accès à plus de 10.000 chaînes de télévision en direct et à une bibliothèque de plus de 15.000 films et émissions. L’abonnement mensuel coûte une dizaine d’euros par mois tandis que le boîtier, lui, coûte entre 120 et 150 euros selon le modèle.