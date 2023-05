Isabelle Mas, amie d’Olivier Vandecasteele venue tout droit de Montréal: «Je venais participer aux 20 km de Bruxelles en son honneur et je me retrouve dans sa ville pour sa libération»

C’est en 2013 qu’Isabelle Mas a rencontré Olivier Vandecasteele. « Nous travaillions à l’époque tous les deux sur un projet commun au Mali qui était opérationnalisé par Médecin du Monde Belgique. J’y étais également car ce projet bénéficiait d’un financement canadien », nous explique-t-elle. « Depuis, on ne s’est plus perdu de vue. Quand il a quitté Médecin du Monde Belgique, il est parti en Iran. De temps en temps, on se donnait encore des nouvelles, on se suivait sur les réseaux sociaux ».

Évidemment, Isabelle est tombée sous le choc lorsqu’elle a appris, le 5 juillet dernier, la détention d’Olivier. « J’ai vu sa photo circuler auprès de toutes les personnes qui travaillaient comme moi avec Médecin du Monde. Je n’y ai pas cru… Un groupe de soutien s’est immédiatement mis en place afin de le soutenir à notre niveau en signant la pétition, en la faisant circuler… Amnesty International s’est également mobilisé au Canada en lançant une action urgente ».