Avec la crise, 25% de Belges mangent moins de fruits et légumes

L’enquête Ivox pour Aldi interpelle. Ainsi, plus de 50 % des clients achètent désormais uniquement certains fruits et légumes lorsqu’ils sont en promotion. Ils privilégient alors, en temps normal, les fruits et légumes moins chers comme les pommes, les poires, les bananes, mais aussi les produits de saison (28 %) dont le prix est souvent moindre car l’offre est abondante sur le marché.

Pour économiser dans ce rayon, ils privilégient donc les promotions (70 % des clients s’écartent de leur liste s’il y a une promotion au rayon frais pour en profiter), et optent aussi de plus en plus pour des fruits et légumes en vrac, plutôt que des emballages avec des quantités fixes. L’avantage étant de n’acheter que ce dont on a besoin et qu’on est certain de consommer… Cette tendance connaît d’ailleurs un bon de 33 % depuis le début 2023.