Le groupe GO fait des propositions pour le futur aménagement de la place de Maubray

Le Groupe Ouverture est allé à la rencontre de plusieurs riverains et des gérants des deux cafés afin de connaître leurs avis. Sur cette base, le chef de file Jean-Bernard Vivier est arrivé au conseil communal avec des propositions concrètes et des pistes de solutions afin d’améliorer le projet. « La première chose, c’est le quai d’arrêt des bus TEC. Il est prévu dans la petite partie en sens unique de la rue de la Gare mais il se trouvera devant une habitation et cela va gêner la riveraine. Le bus est important, notamment pour les jeunes qui se rendent à l’école. Mais là où on le prévoit, il est mal mis selon nous. Nous proposons de le déplacer de 15 ou 20m, ce qui serait plus logique ».

Le GO trouve qu’il serait plus opportun de mettre la place en sens unique. « Une partie de la rue de la gare l’est déjà, et la portion qui vient du centre du village vers le Pont Royal devrait l’être aussi. Mettre un sens giratoire permettrait aussi d’avoir plus de parkings ».

L’un des plus gros problèmes de ce projet selon GO, c’est en effet le manque de stationnement. « Pour l’instant, 14 places de parking sont prévues, dont une dizaine pour les riverains, une place PMR et une place pour le covoiturage. Restent deux places pour les clients des cafés. C’est trop peu, d’autant que ceux-ci attirent du monde, par exemple quand ils organisent des jeux de carte. Pour le Mena Bar, il y a cinq places actuellement. Alors OK, il y a du parking devant le garage juste à côté mais ce dernier vient d’être repris et si le gérant décide de fermer la zone, il en a tout à fait le droit et on perd encore du parking. Pour remédier à cela, on propose de créer des places le long du chemin de halage, de part et d’autre de la chaussée et on propose aussi que la commune rachète la petite prairie à vendre pour y créer une vingtaine de places de parking. Et toujours concernant le stationnement, nous proposons aussi de mettre une borne électrique sur la place ».

Le groupe de la minorité souligne aussi le peu de parkings pour vélos. « Actuellement, on ne prévoit qu’un abri à vélos, près de l’arrêt de bus. Il faudrait en prévoir d’autres, par exemple à l’angle entre la place et la rue des Cascades. Il serait intéressant d’en avoir près des cafés pour que les gens puissent surveiller leurs vélos ». Le GO propose aussi de placer de temps en temps des caméras aux deux extrémités de la place, d’avoir du matériel de sonorisation pour la place ainsi qu’un tableau électrique pour les festivités « car actuellement, quand il y a un événement, on vient chercher l’électricité au café le Pont Royal », précise-t-il.

Le Groupe Ouverture a demandé au Collège de prévoir la tenue d’une réunion citoyenne, « car une fois de plus, on arrive avec un projet fini alors que c’est plus agréable pour les riverains de participer à son élaboration ».