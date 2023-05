Un jeune homme et une dame repêchés dans la Meuse par les pompiers ce vendredi après-midi à Bressoux

Ce vendredi après-midi vers 13h30, les pompiers de Liège ont été appelés pour une dame tombée dans la Meuse à Liège. Dans des circonstances qui ne sont pas encore connues, une dame est donc tombée dans la Meuse quai du Roi Albert à Bressoux à hauteur du n°17 et un jeune homme a sauté à l’eau pour la sauver. Les pompiers ont pu sortir ce jeune homme et la dame de l’eau et les ont pris en charge. La dame et le jeune homme ont été transportés à la Citadelle. Leurs jours ne sont pas en danger.