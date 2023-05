Claudy Putman et Johnny Vanhoutte, coauteurs du meurtre de Grégory Doucet, au Bas-Quartier à Tournai: une même équipe, une même responsabilité?

Cette fin de semaine de procès, aux Assises du Hainaut, de Claudy Putman et Johnny Vanhoutte, accusés de deux vols avec violence dont l’un avec la circonstance d’un meurtre commis sur la personne de Grégory Doucet, au Bas-Quartier, à Tournai, le 18 juin 2020, était consacrée aux plaidoiries des différentes parties. À tour de rôles, parties civiles, avocat général et défense ont pu exprimer leur point de vue et mettre en place une stratégie dans le but de convaincre le jury. À en croire la vision des avocats des parties civiles, Me Joséphine Moulin et Me Lucas Rodriguez, il va de soi que les deux accusés sont à mettre sur un même pied d’égalité. Leur travail d’équipe ne peut les dissocier de la circonstance aggravante de meurtre.