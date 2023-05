L’octogénaire qui avait été mal pris en charge au MontLegia y avait fait un AVC non diagnostiqué: sa fille dépose plainte à la police pour maltraitance

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi, nous vous contions une triste histoire qui était en train de faire le tour des réseaux sociaux.

Celle d’un octogénaire en pleine forme qui avait passé une simple opération pour une carotide bouchée au MontLegia et qui s’était retrouvé durant dix jours attaché à son lit.

Depuis, sa fille l’a récupéré dans un triste état, le corps rempli de bleus, ne mangeant plus, ne parlant plus et pleurant tous les jours.