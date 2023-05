La Pologne crée une commission d’enquête controversée sur «l’influence russe»

Composée de neuf membres choisis par la chambre basse, la commission pourra décider si la personne visée a succombé ou non à l’influence russe dans les années 2007-2022, et la condamner.

La personne jugée coupable pourra être interdite d’occuper des postes publics liés à l’accès aux finances publiques et aux informations classifiées, et ce pendant 10 ans, afin « de l’empêcher d’agir à nouveau sous influence russe au détriment des intérêts de la République de Pologne », en vertu de cette loi.

Selon les critiques du nouveau texte, la mise en place de cette commission viole les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs politique et judiciaire, l’organe s’adjugeant en outre les pouvoirs d’un procureur et d’un tribunal à la fois.

L’opposition qualifie le texte de « lex Tusk » (loi Tusk) du nom du chef de la principale formation de l’opposition centriste la Plateforme civique, Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais dans les années 2007-2014 puis président du Conseil européen, bête noire du pouvoir en place. Elle refuse de participer aux travaux de la commission.

Selon l’opposition et nombre de commentateurs, la loi est destinée à compromettre les adversaires des populistes de Droit et Justice (PiS) avant les législatives prévues à l’automne et empêcher M. Tusk et d’autres responsables politiques des camps adverses de prendre les postes de responsabilité en cas de victoire lors du scrutin.

Début mai, le texte a été rejeté par le Sénat, contrôlé par l’opposition, mais la majorité nationaliste a réussi à l’adopter dans un deuxième vote à la chambre basse vendredi, avec 234 voix pour et 219 contre.

Le chef de la commission sera nommé par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Ses membres n’encourent aucune responsabilité pour leurs décisions.