Deux jeunes arrêtés après un vol sur un chantier à Mettet

Lundi 22 mai vers 20h, la police de la zone Entre-Sambre et Meuse a été appelée pour un vol en cours sur un chantier de construction de la rue Hennevauche à Mettet. Rapidement, deux équipes se sont rendues sur place et ont reçu le renfort de deux équipes des zones voisines Samsom et Jemeppe-sur-Sambre.

La première équipe a repéré deux auteurs en train de quitter les lieux. Ils ont abandonné leur butin et pris la fuite à pied vers des bois situés derrière les habitations. Après avoir bouclé le périmètre et après une première fouille négative des lieux, un appui canin de la police fédérale a été sollicité. Grâce au maître-chien et son chien pisteur, les deux suspects ont été interpellés sans dommage.