Pierre-Alexis Matton, l’emblématique voix du football en salle à Bruxelles: Foutsal fête sa 200e émission

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais le visage et la voix de Pierre-Alexis Matton probablement plus. Davantage si vous êtes amateur de sport, plus précisément de football en salle. Depuis sept ans, ce journaliste sportif a lancé une émission qui cartonne : Foutsal. Tous les samedis à 18 h 15, plusieurs équipes et joueurs de mini-foot de la capitale sont mis à l’honneur.

Au fil des saisons, le journaliste et animateur télé s’est créé un nom dans le milieu, au point de devenir une vraie star dans certains quartiers. Un succès notamment dû à l’angle que souhaite donner Foutsal. « On met à l’honneur les quartiers populaires et les joueurs qui n’ont pas l’occasion d’être sous les projecteurs », explique-t-il au micro de KIF Radio (97.8 FM).