Libération d’Olivier Vandecasteele: «Je n’avais pas d’autre choix», explique le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne

« Il n’y avait pas d’autre option possible pour notre pays, nos services de renseignement et de sécurité l’ont dit très clairement », a déclaré le vice-premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne à Het Journaal (VRT 1) vendredi soir.

Selon le ministre, des rumeurs circulaient selon lesquelles Vandecasteele risquait la peine de mort. « Si nous n’avions pas agi rapidement, en ne menant pas cette opération, sa condamnation à mort aurait pu être signée », a-t-il déclaré. Récemment, un autre Britannique et un Suédois ont été exécutés en Iran ; un citoyen allemand a été condamné à mort. « Olivier Vandecasteele n’a pas eu ce temps », a déclaré M. Van Quickenborne.