Tous ne se sont pas faits avec un vol affrété par la Défense. On pense ainsi aux voyages de la reine Mathilde au Bangladesh, en Égypte et récemment au Vietnam. Comme souvent, c’est la N-VA qui pose la question au ministre de la Défense. Elle est de savoir combien de vols à l’étranger ont été effectués en 2022 par des membres de la Famille royale à bord d’avions « militaires ».

Ludivine Dedonder a donc répondu qu’il y en avait eu 16. « Huit dans un cadre officiel et huit à titre non-officiel ». Un tableau est présenté, avec toutes les destinations. Le montant total est de 1.107.253,41 €.

Pour les vols officiels, il y a eu la visite à Oman et dans les Émirats Arabes Unis en Airbus A330-MRTT (134.707 €), celle effectuée en Grèce à bord d’un vol charter (125.229,41 €), celle au Congo avec l’utilisation de l’A330-MRTT et d’un A400M charter (454.175 €) et celle en Lituanie à bord d’un vol charter d’Air Belgium (200.625 €).