Le conseil des ministres valide le projet de loi sur la lutte contre les féminicides

La future législation définit la notion de féminicide officiellement, permet de collecter des données statistiques, améliore les droits et la protection des victimes et prévoit de former la police et les magistrats.

Le texte porté initialement par Sarah Schlitz, précédesseure de Marie-Colline Leroy à ce portefeuille, devrait être examiné en commission de la Chambre le 7 juin prochain, ajoute le cabinet.