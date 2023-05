Pour l’ancien patron de bpost Jean Muls: «Il faut éviter que bpost ne devienne une seconde Sabena»

Très rapidement après être devenu CEO, on m’a informé d’une situation que je ne pouvais pas cautionner. J’en ai informé le CEO du groupe. Je m’attendais à une autre réaction de sa part. J’ai donc pris mes responsabilités. J’en ai informé la présidente. Un audit interne a été initié à la suite de mon initiative et a conclu à une absence d’irrégularités. Quatre jours plus tard, j’étais remercié. Mais bpost a poursuivi l’enquête qui a mis en évidence un certain nombre de pratiques illicites, à savoir une collusion sur le contrat de distribution de la presse.

Franchement non. Quand on est CEO, on sait que l’on peut être licencié quand la stratégie ne va plus ou parce que l’on n’est plus aligné avec le Conseil d’administration. En réalité, je suis préoccupé par l’avenir de l’entreprise pour trois raisons. D’abord, la SFPIM (NDR Société fédérale de participations et d’investissement) a dressé des évaluations fort sombres comprenant des scénarios de désastre économiques pour bpost. Ensuite, bpost est confrontée à la plus grande crise de confiance de son existence avec la méfiance des actionnaires qui ont vu sa valeur s’évaporer, la méfiance des citoyens qui ont vu l’argent du contribuable être dilapidé et enfin des employés qui ont l’impression que les règles imposées ne s’appliquent pas aux dirigeants.

Et votre dernière inquiétude ?

Bpost a découvert une collusion qui a donné lieu au départ du CEO du groupe et de deux collaborateurs. Mes soupçons étaient fondés. L’autorité mène une enquête qui pourrait déboucher sur une affaire pénale. Par ailleurs, l’État a décidé de commander un audit externe. Tout cela pourrait mettre en évidence de nouvelles choses qui pèseront comme une épée de Damoclès sur les dirigeants de bpost et sur la légitimité des décisions qu’ils prendraient dans les mois à venir.

Vous redoutez une faillite ?

Si la Sabena avait toujours été là, nous aurions fêté son centenaire ce mardi. Bpost est une entreprise avec du personnel motivé, des forces structurelles et un dialogue sociale qui fonctionne. Évitons d’en faire une Sabena 2.

Les deux sociétés ne sont pas identiques.

Effectivement. Mais la SFPIM, le fonds souverain belge qui maîtrise la matière, émet un avis comme quoi le pire n’est pas à exclure.

De quelles décisions importantes à prendre parlez-vous ?

La première décision est la nécessité d’une acquisition transformante. Par le passé, le rachat de Radial aux États-Unis a été très critiqué. Aujourd’hui, on est content de voir que cette société va bien et contribue à la santé financière du groupe. Mais on reste sur notre faim quant aux synergies. Pour la future acquisition, il faudrait une entreprise avec une activité en Belgique à potentiel de croissance afin de créer un besoin de main-d’œuvre. Le courrier diminue. Si vous n’effectuez pas une acquisition qui nécessite de la main-d’œuvre au profil comparable à la distribution du courrier, vous allez devoir mettre en place un plan social. Le choix du rachat est donc stratégique.

Et cette entreprise à racheter, cela pourrait être quoi ?

Les postes française et anglaise ont racheté chacune une société de transport européenne qui s’occupe notamment d’acheminer les colis achetés sur le web. Cette activité va en grandissant. Il existe pour bpost des opportunités comparables, pas forcément dans le routier mais dans d’autres secteurs de la logistique.

Une autre décision importante ?

Le choix des dirigeants avec l’épée de Damoclès évoquée. En fait, cette crise doit être transformée en opportunité.

De quelle manière ?

Faire le ménage pour préparer bpost à devenir un champion industriel dans la logistique. Bpost doit développer une intégrité irréprochable et surtout de la transparence. Au lendemain de mon départ, j’ai reçu un délégué du personnel. Sa phrase « Je n’aime pas toutes ces intrigues » m’a vraiment interpellé. Si un délégué du personnel dit cela, c’est que vous avez vraiment un souci de transparence. On doit aussi définir la structure du futur. Certains veulent nationaliser, d’autres privatiser. Je pense qu’il existe des schémas répondant aux préoccupations des deux camps. C’est l’actionnaire majoritaire, l’État, qui doit être à la manœuvre entouré d’experts. Il faut éviter à tout prix que bpost devienne l’enjeu des prochaines élections, sinon on va dans le mur. On doit donc travailler au-delà de la coalition gouvernementale.

Vous avez dit que bpost avait perdu de sa valeur.