Bruxelles met Cynthia Bolingo à l’honneur: une salle de sport porte désormais le nom de l’athlète belge

En attendant que ses ischios l’épargnent un peu pour pouvoir enfin reprendre la compétition, Cynthia Bolingo a retrouvé le sourire, ce vendredi, en fin d’après-midi. Au cœur des Marolles où elle a largement passé son adolescence, à deux pas de la gare Bruxelles-Chapelle, la recordwoman de Belgique du 400 m a officiellement inauguré, au milieu de tous les siens, une salle omnisports flambant neuve financée par la Ville de Bruxelles, qui portera son nom. Une salle face à laquelle se trouve désormais une immense fresque à son effigie frappée d’une citation qui lui ressemble : « If you can put your mind to it, you can do anything » (« Si vous y mettez du vôtre, vous pouvez faire n’importe quoi »)

« Je n’avais jamais imaginé qu’un complexe sportif soit un jour à mon nom, surtout de mon vivant ! », s’est-elle exclamée. « Quel honneur ! »