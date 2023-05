BDWeb, le temple du 9e art des artistes locaux à Saint-Gilles: «La BD est un art visuel qui se renouvelle sans cesse et traite de tous les sujets»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Saint-Gille, le numéro 25 de la rue des Tamines offre un large choix pour les amateurs du 9e art. Depuis trois ans, Anthony Habrant et Antonin Mottais tiennent la librairie BDWeb.

« On a ouvert pendant le Covid. On a bien senti le besoin de s’évader par la lecture. Certains clients revenaient pour racheter une collection entière. Depuis, les gens ont gardé le cap et ont un budget qu’ils allouent à la BD », déclare Anthony Habrant.