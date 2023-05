Luc Trullemans ne s’attendait probablement pas à ça en vacances en Corse: de drôles de visiteurs se baladaient devant lui sur la plage ce vendredi (vidéos)

Ce week-end, il fera plus que bon en Belgique. Le mercure avoisinera enfin les 25ºC ! Samedi, le temps sera en effet ensoleillé avec par moments quelques cumulus ou des nuages d’altitude. Les maxima varieront entre 16 degrés en bord de mer et 20 à 21 degrés dans le centre et en Lorraine belge.

Dimanche, la journée sera aussi assez ensoleillée malgré la présence de voiles d’altitude et, dans l’intérieur des terres, éventuellement l’un ou l’autre petit cumulus de beau temps. Les maxima varieront de 15 à 17 degrés en bord de mer, de 17 à 20 degrés en Ardenne et de 20 à 23 degrés ailleurs.