Libération d’Olivier Vandecasteele: il est enfin arrivé en Belgique! (vidéo)

«Opération Blackstone»: voici les coulisses de la libération d’Olivier Vandecasteele Olivier Vandecasteele est libre. Il a quitté l’enfer de sa prison à Téhéran et à l’heure où nous écrivons ces lignes, il est dans un avion qui le ramène en Belgique.

Par Didier Swysen et Par Didier Swysen, avec R.G. Journaliste à la rédaction Générale

Son état de santé est « suffisant », en ce sens qu’il sait se tenir debout. Une équipe médicale, dont un psychologue, l’accompagne depuis Oman vers la Belgique, où il arrivera ce soir.

de videos

Depuis des mois, la Belgique tentait de trouver un accord avec l’Iran. Depuis peu, les signaux favorables se multipliaient. Cela étant, les négociations avec l’Iran ont été âpres, complexes. Comment Olivier Vandecasteele a-t-il fini par être libéré ?

Dès le départ, il était question d’échanger le Tournaisien contre le diplomate Assadollah Asadi , condamné à 20 ans de prison en 2021 à Anvers pour terrorisme. Mais il fallait pour cela, pensait-on, mettre en œuvre un traité de transfèrement de personnes condamnées approuvé par la Chambre en juillet 2022.

Mais in fine, la Belgique n’a pas utilisé le fameux traité de transfèrement, mais bien l’article 167 de la constitution, qui permet au Roi de rendre ce genre de décision possible en cas de menace grave et continue pour la sécurité nationale. En l’occurrence, ici, et par extension de l’article, une menace pour la sécurité d’un Belge, Olivier Vandecasteele. Les exécutions récentes de ressortissants européens en Iran ont incité la Belgique à agir de la sorte.

Le gouvernement a consulté des constitutionnalistes afin de s’assurer que cet échange pouvait se faire sur base de l’article 167 de la Constitution (en réalité, un arrêté royale découlant de cet article). Ils ont conclu que celui-ci constituait une base juridique suffisante.

Assadi a donc été échangé contre Vandecasteele, et rien d’autre. Il n’y a pas eu d’argent versé.

L’opposition iranienne n’a pas été avertie de la libération d’Assadi comme la cour constitutionnelle l’avait demandé dans son arrêt sur le transfèrement. Ce qui fait dire à l’opposition iranienne que Bruxelles a payé une «rançon honteuse» au «terrorisme et à la prise d’otage» en échangeant un diplomate iranien condamné en Belgique pour un projet d’attentat contre la libération de l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele.